В Воронежской области в столкновении «Жигулей» пострадали два человека

Водитель ВАЗ-210541 и его 67-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 11 августа, примерно в 22:35 у дома № 2а по улице Воронежской поселка городского типа Анна 40-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21100, выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с ВАЗ-210541 под управлением 39-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель ВАЗ-210541 и его 67-летний пассажир, житель Аннинского района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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