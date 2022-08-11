В Воронежской области гость до смерти избил хозяина

Дело передано в суд. Фото из телеграм-канала СУ СК России по Воронежской области.

Следственные органы СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Калачеевского района по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 30 декабря прошлого года обвиняемый находился в частном доме на улице Советской города Калач, где проживал некоторое время с согласия собственника, и распивал с последним спиртное в компании местных жителей. В это время между хозяином и обвиняемым возник словесный конфликт, в результате которого злоумышленник избил своего 47-летнего товарища руками и табуретом.

Увидев, что пострадавший находится без сознания, нападавший вызвал «скорую помощь». Пострадавший был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, через несколько дней скончался от полученных телесных повреждений. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Злоумышленник, ранее судимый за кражу и грабеж, был задержан и на период следствия заключен под стражу. На предварительном следствии обвиняемый во всем сознался. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей, результатами проведенных экспертиз. В итоге дело передано в суд. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК России по Воронежской области.