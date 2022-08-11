Воронежская легкоатлетка Светлана Аплачкина завоевала серебро на полумарафоне «Северная столица»

Светлана Аплачкина. Фото со страницы спортсменки в VK.

В Санкт-Петербурге прошел пятый полумарафон «Северная столица». Дистанцию 10 километров первой преодолела липецкая спортсменка Елена Коробкова. Ее результат – 31 минута 26 секунд. Второй финишировала Светлана Аплачкина из Воронежской области – она уступила Елене 1 минуту 47 секунд. Тройку сильнейших замкнула Валерия Жандарова (Ставропольский край). Она завершила выступление спустя 2 минуты 30 секунд после Коробкиной.

Отметим, что для Аплачкиной это уже третья медаль в текущем месяце. Она дважды побежала на чемпионате России в Чебоксарах на дистанциях 5000 и 1500 метров.

Как сообщалось ранее, воронежцы стали призёрами первенства России по стендовой стрельбе.

Тем временем, на домашний матч воронежского «Факела» с «Уралом» проданы все билеты.