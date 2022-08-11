В аварии под Воронежем пострадал белгородский мотоциклист

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 10 августа, в 14:05 в Новоусманском районе на автодороге «М-4 «Дон» - Малая Приваловка» 48-летний водитель «Лада-Приора», житель Воронежа, выезжал с грунтовой дороги на главную. При совершении маневра разворота он не убедился в его безопасности и столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 39-летнего жителя Белгородской области, двигавшегося со стороны села Орлово в сторону села Новая Усмань.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.