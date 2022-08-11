Воронежцы стали призёрами первенства России по стендовой стрельбе

Серафима Тарасенко (третья справа) и Владислав Любачев (четвертый справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Воронеже финишировало первенство страны по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года. В упражнении "трап" в дисциплине "пара смешанная" третье место заняли хозяева Серафима Тарасенко и Владислав Любачев. Вместе с ними бронзовыми призёрами стали Матвей Сергеев и Анастасия Матвеева. Победили в этом виде соревновательной программы москвичи Денис Мазинов и Лада Денисова, а серебряными призёрами стали спортсмены из Краснодарского края Захар Олешко и Полина Бойко.

Как сообщалось ранее, на домашнем матче воронежского «Факела» с «Уралом» будет аншлаг. Еще вчера, 10 августа, были распроданы последние билеты.