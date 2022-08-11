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Общество11 августа 2022 6:02

Воронежский заповедник ввел временный запрет на посещение из-за повышенной пожароопасности

Он продлится до 20 августа
Алексей СЕРГУНИН
Музей природы в выходные дни продолжит работу в штатном режиме. Фото с сайта Хоперского заповедника.

Музей природы в выходные дни продолжит работу в штатном режиме. Фото с сайта Хоперского заповедника.

В Хоперском заповеднике введен временный запрет на посещение экскурсионных маршрутов и иных проходов по территории в целом, сообщила пресс-служба учреждения 10 августа. Запрет начал действовать 9 августа и продлится до 20 августа. К этой мере в заповеднике прибегли на фоне высокого класса пожарной опасности, установившегося в окрестностях. При этом музей природы в выходные дни продолжит работу в штатном режиме.

Напомним, что ранее подобный запрет по аналогичной причине в Хоперском заповеднике вводили с 8 по 22 июля этого года.