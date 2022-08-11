Воронежец ограбил своего собутыльника

Злоумышленнику напал на потерпевшего, ударил локтем в челюсть, забрал телефон с деньгами и скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жителю села Алферовка Новохоперского района грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Борисоглебского горсуда.

Как установлено во время предварительного следствия, в конце апреля этого года в вечернее время суток К. распивал спиртные напитки совместно с Д. в одном из скверов Борисоглебска. Во время разговора выяснилось, что у Д. при себе есть 500 рублей и мобильный телефон. Попрощавшись с собутыльником, К. последовал за Д. Он напал на него, ударил локтем в челюсть, забрал телефон с деньгами и скрылся. Суммарный материальный ущерб составил 25 500 рублей.