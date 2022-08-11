На домашний матч воронежского «Факела» с «Уралом» продали все билеты

Встреча с клубом из Екатеринбурга пройдет 12 августа и начнется в 19:30. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Билеты на матч «Факел» – «Урал» распроданы. Реализация бумажных билетов в кассах Центрального стадиона профсоюзов не состоится. Об этом сообщает телеграм-канал воронежского клуба.

Сегодня, 11 августа, в кассе центральной трибуны Центрального стадиона профсоюзов стартует продажа официальных программок матча «Факел» – «Урал».

Время работы кассы:

Четверг, 11 августа – 11:00 - 19:00.

Пятница, 12 августа –11:00 - 20:30.

Встреча с клубом из Екатеринбурга пройдет 12 августа и начнется в 19:30.

Ранее пресс-служба «Факела» пояснила, как обладателям билетов и абонементов попасть на игру с «Уралом», так как на предыдущем домашнем матче с московским «Динамо» некоторые из болельщиков не могли пройти на стадион – СКУД не считывал штрих-код абонемента/билета со смартфона из-за повреждённого экрана мобильного устройства.