Волонтеры объявили поиски 26-летнего воронежца

Ориентировка волонтеров

Добровольцы попросили помощи воронежцев в поисках 26-летнего Павла Барукина. Молодой человек пропал еще 30 июля и с тех пор его родным ничего о нем неизвестно. Он может также находиться в Липецкой области. Ориентировку на Павла распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 10 августа.

Павел Барукин ростом 176 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Во что был одет в день исчезновения – неизвестно.

Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.