Воронежские автоинспекторы помогли пассажирам сломавшегося на трассе автобуса

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В Бобровском районе на 640 км автомобильной дороге М-4 «Дон» сломался рейсовый автобус «Неоплан», в котором ехало 70 пассажиров из Ростова-на-Дону в Москву. Информацию о случившемся передали сотрудникам Госавтоинспекции. Стражи порядка немедленно выехали на помощь.

На место прибыли старшие лейтенанты полиции Максим Вольнов и Денис Негашев. Они помогли пассажирам добраться к месту назначения на попутном транспорте, а также обеспечили безопасную стоянку автобуса. Через некоторое время транспортная компания предоставила другой автобус для дальнейшего следования.

Водитель и пассажиры поблагодарили сотрудников ГИБДД за неравнодушие и оказанную ими помощь.