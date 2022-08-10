Воронежцы пожаловались на висящие провода и неработающий кондиционер в новом автобусе

Воронежцы, ставшие пассажирами одного из вышедших на линию новых автобусов, пожаловались на висящие провода в салоне и неработающий кондиционер. Информация об этом появилась в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» 10 августа.

– С какого числа вышли на линию новые автобусы с кондиционером? Вроде как 6 августа, – задается вопросом автор поста и продолжает, – И вот сегодня новый автобус едет с открытыми форточками и люками, кондиционер не работает и висят провода.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии Воронежа. Там согласились с автором публикации, что «провода – это технический вывод под дополнительные валидаторы, которые будут устанавливаться позже – не должны висеть».

– Однако перед выпуском все они были аккуратно замотаны и спрятаны, кто и зачем растрепал их - не очень ясно. Мы попросим предприятие вернуть все, как было, а пассажиров очень просим не трогать их. На фото открытых форточек не обнаружили. И люки пассажиров также просим не открывать, это сводит на нет работу системы охлаждения. В остальном, спасибо за сигнал, хоть и не очень конкретный: если есть какие-то технические проблемы с системой – автобус проверят, а при подтверждении – устранят, – рассказали в пресс-службе.