Сбежавшего воронежского заключенного поймали в Белгородской области

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Осужденного, который сбежал с участка колонии-поселения при ИК-1 города Семилуки, задержали. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по Воронежской области 10 августа.

54-летний мужчина был пойман в Белгородской области. Обнаружили его сотрудники оперативного отдела УФСИН по Воронежской области и исправительной колонии №1 в Белгородской области. В отношении него возбудили уголовное дело за побег (ч.1 ст. 313 УК РФ).

Напомним, мужчина, отбывающий наказание за угон автомобиля, сбежал 4 августа с выводного объекта на территории хлебозавода №7. За побег ему грозит до четырех лет лишения свободы.