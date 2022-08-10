Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 15:13

Сбежавшего воронежского заключенного поймали в Белгородской области

Возбуждено уголовное дело
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Осужденного, который сбежал с участка колонии-поселения при ИК-1 города Семилуки, задержали. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по Воронежской области 10 августа.

54-летний мужчина был пойман в Белгородской области. Обнаружили его сотрудники оперативного отдела УФСИН по Воронежской области и исправительной колонии №1 в Белгородской области. В отношении него возбудили уголовное дело за побег (ч.1 ст. 313 УК РФ).

Напомним, мужчина, отбывающий наказание за угон автомобиля, сбежал 4 августа с выводного объекта на территории хлебозавода №7. За побег ему грозит до четырех лет лишения свободы.