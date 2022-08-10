В воронежском микрорайоне Шилово из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Сегодня, 10 августа, полыхал пожар в одной из квартир на втором этаже дома № 9 по ул. Коренцова в Советском районе в микрорайоне Шилово. Самовыводом было эвакуировано из многоэтажки 10 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12.31. Тушили трехкомнатную квартиру четыре пожарных расчета в составе 16 спасателей и четырех единиц спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось в 12.43.

Пожар повредил в комнате размером 4х4 м домашние вещи на площади в 10 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.