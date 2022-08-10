Жительница Воронежа перевела мошенникам 230 тысяч рублей после звонка «из банка»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 9 августа в полицию с заявлениями на действия дистанционных мошенников обратились 10 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие лишились более 300 000 рублей.

Больше всего потеряла 36-летняя жительница Воронежа. Ее обманули по «бородатой» схеме «звонок из банка». Звонивший представился сотрудником службы безопасности и напугал, что сбережения женщины находятся под угрозой и их немедленно нужно переводить на другие счета. Дама поверила и перечислила на четыре разных номера электронной платежной системы 230 000 рублей частями.