В бою под Харьковом геройски погиб 19-летний Роман Пряженцев из Воронежской области

В бою у поселка Каменка в Харьковской области в ходе специальной военной операции погиб 19-летний Роман Пряженцев из Таловского района. Нашего героя посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил глава муниципального района Виктор Бурдин.

Роман Пряженцев родился в селе Новый Курлак Аннинского района. В 2015 году его семья переехала в Новую Чиглу. В 2019 году Роман окончил Новочигольскую школу и в декабре 2020 года был призван в ряды Вооруженных сил России. В ноябре 2021 года он заключил контракт на продолжение службы. Он погиб смертью героя 26 марта.

– Роман Пряженцев нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Beчнaя пaмять!, – написал глава Таловского района.