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Общество10 августа 2022 12:18

В Воронеже на двух улицах образовалась огромная пробка

Сейчас трудно проехать по Димитрова и Волгоградской
Юрий КОЗЛОВ
На данный момент это единственная большая пробка в Воронеже.

На данный момент это единственная большая пробка в Воронеже.

Фото: Яндекс.Пробки

Воронежским водителям, которым нужно ехать через левый берег, стоит иметь в виду большой затор, образовавшийся на улице Димитрова. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобили там вынуждены двигаться со скоростью не более 3-5 км/час.

Осложнение трафика на достаточно большом участке Димитрова, а также на прилегающей к перекрестку с ней части улицы Волгоградской, может быть вызвано двумя причинами. Первая – ремонтные работы недалеко от перекрестка. И вторая, скорее всего, менее значительная – ДТП на Волгоградской.

В остальном же дороги Воронежа практически свободны. Сервис Яндекс.Пробки оценивает их загруженность всего в два балла (максимум, напомним, десять, что означает - город практически стоит).