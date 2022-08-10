В Воронеже на пять дней закрыли парковку на Чернавской дамбе

С 10 августа на пять дней закрыли автомобильную парковку на Чернавской дамбе. Ограничения связаны с тем, что по 15 августа в Воронеже проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

- В связи с соревнованиями территория Центра гребли на байдарках и каноэ будет использоваться исключительно для хранения спортивного инвентаря участников чемпионата. Просим местных жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам, - отметили в департаменте физической культуры и спорта Воронежской области.