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Общество10 августа 2022 12:02

В Воронеже на пять дней закрыли парковку на Чернавской дамбе

Ограничения связаны с проведением соревнований на водохранилище
Ярослав ИВАНОВ

С 10 августа на пять дней закрыли автомобильную парковку на Чернавской дамбе. Ограничения связаны с тем, что по 15 августа в Воронеже проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

- В связи с соревнованиями территория Центра гребли на байдарках и каноэ будет использоваться исключительно для хранения спортивного инвентаря участников чемпионата. Просим местных жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам, - отметили в департаменте физической культуры и спорта Воронежской области.