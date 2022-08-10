Улицы у Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже перекроют из-за матча «Факела» с «Уралом»

В Воронеже перекроют движение рядом с Центральным стадионом профсоюзов на время футбольного матча «Факел» – «Урал». Также изменится движение нескольких маршруток и будет действовать запрет на парковку 11-12 августа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Меры приняты для обеспечения безопасности и правопорядка при проведении 12 августа игры Чемпионата России по футболу.

Парковка будет запрещена с 12:00 11 августа до 23:50 12 августа:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Движение автотранспорта запретят с 20:00 11 августа до 23:50 12 августа:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

При этом автобусные маршруты №№ 58В, 76, 76С, 49Б скорректируют путь следования.