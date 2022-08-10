В Воронеже задержали грабителя, сорвавшего с шеи женщины цепочку с ладанкой

В Воронеже поймали грабителя, сорвавшего у женщины украшение.

63-летняя дама обратилась в полицию после того, как вечером на нее напал незнакомец. Пенсионерка возвращалась домой, в подъезд дома на Туполева последовал шедший за ней по улице мужчина. На площадке первого этажа он толкнул женщину, она упала, а грабитель сорвал с ее шеи золотую цепочку с ладанкой и скрылся с похищенным. Потерпевшая оценила ущерб в 30 тысяч рублей.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях, и опросили сотрудников ломбардов. После чего подозреваемого задержали. Ранее судимый 41-летний грузчик сдал украшение в ломбард, а вырученные деньги потратил. За грабеж ему грозит до семи лет заключения.