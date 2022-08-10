Воронежцев пригласили пройти обследование в парке «Орленок»

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Жители Воронежа 11 августа в парке «Орленок» смогут получить консультацию кардиолога и пройти обследование. Там будет работать центр здоровья городской поликлиники №1. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения регион.

Обследование могут пройти все желающие с 9:00 до 14:00. Мероприятие приурочено к Международному дню здорового сердца.

Кроме того, специалисты проведут антропометрическое обследование, скрининговое исследование сердца, экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, пульсикометрию, измерят артериальное давление и определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Для консультации горожанам необходимо будет взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.