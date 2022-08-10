В Воронежской области мошенники похитили 252 тонны подсолнечника на 5 млн рублей

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В Воронежской области раскрыли мошенничество с урожаем подсолнечника на крупную сумму. В полицию обратились сразу две обманутые фирмы. Одна отгрузила семечки, другая должна была получить. Но оказалось, что договоры заключили от имени организаций мошенники.

В середине июня в Бутурлиновском районе один из аферистов, представившись сотрудником фирмы-покупателя, вывез со склада агрофирмы 252 тонны семян подсолнечника - для последующей перепродажи за наличный расчет индивидуальному предпринимателю. Осуществить продажу еще большего количества товара злоумышленникам не удалось, поскольку предприниматели смогли созвониться друг с другом и разобраться в ситуации. Мошенникам удалось получить 5,35 млн рублей.

Подозреваемых задержали: обогатиться за счет организаций, занимающихся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, решили ранее судимые 33-летний житель Брянска и 38-летний волгоградец.

Они изучили в интернете рыночные предложения, купили поддельный паспорт, использую электронную почту и номер телефона, оформленные на вымышленное лицо, подозреваемые ввели в заблуждение две организации. Они общались от их имени друг с другом и договаривались о ценах на товар и переводах денег.

За мошенничество им светит до 10 лет лишения свободы.