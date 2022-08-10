Трех жительниц Воронежской области будут судить за организацию азартных игр

В Воронежской области будут судить трех женщин, обвиняемых в незаконной организация и проведении азартных игр. Подпольный игровой салон в Боброве накрыли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В январе 2021 года 40-летняя дама арендовала нежилые помещения в Боброве, установила там компьютеры и наняла двух женщин на работу операторов игорного клуба. Незаконные азартные игры проходили по ноябрь 2021 года, после чего деятельность пресекли силовики. В помещениях изъяли 18 компьютеров и средства связи, при помощи которых осуществлялись игры. По оценкам правоохранителей, дамы получили незаконный доход более 200 тысяч рублей.

Уголовное дело передали в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.