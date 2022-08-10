Масловский затон в Воронеже загрязнен из-за сброса сточных вод

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Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора со специалистами филиала «ЦЛАТИ по Воронежской области» 1 августа взяли пробы воды в акватории Масловского затона Воронежского водохранилища после многочисленных обращений жителей. Воронежцы жалуются на «цветение» затона: зеленый цвет воды и неприятный запах. Пробы проанализировали по 14 физико-химическим показателям. И обнаружили серьезные превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В частности, установлено превышение ПДК по биологическому потреблению кислорода (показатель загрязнения воды органическими соединениями, - ред.) в 31,1 раза, ионам аммония в 9,8 раз, фосфат-иону в 2,9 раза, по железу в 1,2 раза, по нефтепродуктам в 1,14 раз.

Причинами загрязнения затона считают сброс неочищенных сточных вод и размножение сине-зеленых водорослей.

- В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой с состоянием Воронежского водохранилища и реки Тавровка губернатору Воронежской области направлено письмо о необходимости принятия скорейших мер, направленных на улучшение экологического состояния данных водных объектов, - сообщили в Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.