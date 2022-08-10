Стало известно, когда и как начнут продавать билеты на матч воронежского «Факела» с «Уралом»

Чтобы победить уральцев, нужна будет мощная поддержка болельщиков. Фото: с сайта ФК "Факел"

В пресс-службе «Факела» рассказали о том, когда и как будут продавать билеты на матч нашей команды с «Уралом»

10 августа в 18 часов на kassir.ru стартует продажа электронных билетов на оставшиеся. Воронежским болельщикам будут доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны и секторы 1,4,5 Северной трибуны. На kassir.ru будут продавать не более двух билетов в одни руки.

В четверг, 11 августа, в 11.00 запланирован старт продаж бумажных билетов в кассах Центрального стадиона профсоюзов. В случае, если к тому времени уже все распродадут по «электронке», об этом сообщат на сайте и в соцсетях клуба.

Напомним, стадион откроют для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в пятницу, 12 августа, в 17.00. Приходите на арену заранее, там будет чем заняться! Как на Восточной, так и на Центральной трибунах будет организована праздничная программа. В клубе отдельно разъяснили, как избежать проблем во время прохода на стадион.

Если у вас возникли вопросы, их можно задать по телефону: (473) 272-71-47.

О ценах на билеты и правилах поведения на стадионе можно узнать здесь

Матч с «Уралом» начнется в пятницу, 12 августа, в 19.30. «Факелу» в нем по большому счету нужна только победа, иначе наша команда может скатиться в самый подвал турнирной таблицы. Поэтому поддержка болельщиков будет особенно важна.