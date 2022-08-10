Воронежцы бьют тревогу: в городе и области засыхают березы

Обычно причины усыхания деревьев — это понижение грунтовых вод и жаркое лето. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежцы подняли тревогу по поводу усыхания берёз в городе и области. Пост в одной из городских групп на эту тему собрал более 11 тысяч просмотров и свыше полусотни комментариев. Пользователи соцсети сообщают о повсеместной гибели деревьев: у Петровской набережной, политехнического университета, в районе Памятника Славы, вдоль трассы Воронеж - Павловск и Московского проспекта. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться в причинах ситуации.

В Центре экологической информации пояснили, что обычно есть несколько причин усыхания деревьев — это понижение грунтовых вод и жаркое лето. Кроме того, немалую роль играет и происхождение березы. Дело в том, что эти деревья попали в Россию из Скандинавии, они очень чувствительны к засухе, поэтому наш климат им не совсем подходит. Более того, на состоянии берез продолжает сказываться стресс, который они перенесли после пожаров 2010 года.

На кафедре биологии ВГУ и в Лесотехнической академии версию с гибелью деревьев из-за засухи подтвердили, отметив, что березам просто может не хватать влаги из-за не очень глубокой корневой системы и низкого уровня грунтовых вод. Да и климат в регионе теперь стал более засушливым и жарким.

В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области рассказали, что обследуют деревья только на особо охраняемых природных территориях. Но и там березы начали погибать. Причиной назвали возраст деревьев, по достижении которого они вступают в период естественного усыхания.