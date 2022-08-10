В Воронеже водитель может заработать больше директора гипермаркета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже водитель может заработать приличные деньги – даже больше директора гипермаркета. Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии августа.

По данным портала SuperJob, больше всего готовы платить водителю-экспедитору категории «Е» - 130 000 рублей. А водителю категории С – 115 000 рублей.

На третьем месте топа предложений - директор гипермаркета с зарплатой до 109 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли вакансии руководителя универсального кредитно-кассового офиса - с зарплатой от 97 тысяч рублей, а также инженера генерального плана - с зарплатой от 90 тысяч рублей.