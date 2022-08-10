В Воронежской области бюджетникам могут повысить зарплату на 15 процентов

Если в Минфине России поддержат инициативу Александра Гусева, кошелек бюджетников Воронежской области чуть-чуть потолстеет. Фото: из архива «КП»

Бюджетники Воронежской области могут получить солидное повышение зарплат. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Глава области заявил, что обратился в Минфин России с просьбой повысить бюджетникам нашего региона зарплаты не на 6, как планировали раньше, а на 15 процентов. Александр Гусев объяснил такую инициативу темпами инфляции. По предположениям финансистов, в Воронежской области в 2022 году она может достичь уровня как раз в 15 процентов.

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2022 года средняя зарплата жителей Воронежской области составила 43,5 тысячи рублей. При этом бюджетники зарабатывают меньше: врачи и соцработники - на 9%, а учителя - на 13%.