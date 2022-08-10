За неделю 42 воронежцев укусили клещи

За минувшую неделю 42 воронежцев укусили клещи. Статистикой 9 августа поделилось управление Роспотребнадзора по Воронежской области. На сегодняшний момент за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 1728 человек (неделей раньше 1686).

Как отмечают в ведомстве, санитарными врачами проводятся обработки от клещей в местах массового пребывания и отдыха: уже обработано 980,0 га площадей, из них 290,1 га - территории летних лагерей. При обследовании обработанных мест клещи там не обнаружены.

Санитарные врачи напоминают: чтобы снизить количество случаев, необходимо своевременно скашивать траву, прочищать кустарники, убирать свалки бытового и строительного мусор и леса, прилегающие к жилым зданиям.

При посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у открытых водоемов пользоваться репеллентами, отпугивающими клещей, и чаще осматривать себя.

При присасывании клещей обращаться в поликлиники по месту жительства или в травмпункты с целью их удаления. Следить за своим состоянием после укуса: при повышении температуры в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща - обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.