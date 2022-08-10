Президент наградил орденом актрису Воронежского драмтеатра

Надежда Леонова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актрису Воронежского театра драмы Надежду Леонову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ Президента РФ вышел 8 августа.

Надежда Леонова в 1979 году окончила Воронежский институт искусств и сразу ярко дебютировала на сцене Кольцовского. В 1994-м Леонова стала заслуженной артисткой России. В ее творческой копилке главные роли в спектаклях «Зойкина квартира» по Булгакову, «Ненормальная» Птушкиной, «Без вины виноватые» Островского, «Арест» Ануя.

В сегодняшнем репртуаре Надежда Леонова занята в спектаклях «Итальянский брак» Филиппо, «Вишневый сад» Чехова, «Баба Шанель» Коляды, «Метель» Сигарева, «Ночь перед Рождеством» Гоголя.