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Звезды10 августа 2022 5:29

Президент наградил орденом актрису Воронежского драмтеатра

Надежда Леонова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Надежда Леонова

Надежда Леонова

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актрису Воронежского театра драмы Надежду Леонову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ Президента РФ вышел 8 августа.

Надежда Леонова в 1979 году окончила Воронежский институт искусств и сразу ярко дебютировала на сцене Кольцовского. В 1994-м Леонова стала заслуженной артисткой России. В ее творческой копилке главные роли в спектаклях «Зойкина квартира» по Булгакову, «Ненормальная» Птушкиной, «Без вины виноватые» Островского, «Арест» Ануя.

В сегодняшнем репртуаре Надежда Леонова занята в спектаклях «Итальянский брак» Филиппо, «Вишневый сад» Чехова, «Баба Шанель» Коляды, «Метель» Сигарева, «Ночь перед Рождеством» Гоголя.