Воронежский «Факел» пояснил, как обладателям билетов и абонементов попасть на игру с «Уралом»

Арена 12 августа будет открыта для посетителей с 17:00. Начало матча с «Уралом» в 19:30. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

На предыдущем домашнем матче «Факела» с московским «Динамо» некоторые из болельщиков не могли пройти на стадион – СКУД не считывал штрих-код абонемента/билета со смартфона из-за повреждённого экрана мобильного устройства.

- Если на экране вашего телефона есть трещины или существенные царапины, перестрахуйтесь и распечатайте ваш абонемент/билет. А владельцы абонементов могут воспользоваться пластиковой карточкой, - информирует телеграм-канал воронежского клуба.

Представители клуба призывают приходить на стадион заранее: арена 12 августа будет открыта для посетителей с 17:00. Начало матча с «Уралом» в 19:30. Время ожидания скрасит развлекательная программа. В фан-зоне у восточной трибуны вас будут ждать: выступление кавер-группы, викторины для знатоков футбольной истории, фотозона, аквагрим, шоу барабанщиков, гигантские мыльные пузыри, игра в классики.