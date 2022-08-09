За кражу десяти тысяч рублей с карты друга воронежца наказали условным сроком

Когда товарищ уснул, злоумышленник взял его телефон и при помощи мобильного приложения похитил десять тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Семилукский районный суд признал П. виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

В апреле этого года 22-летний житель Семилук П. находился у себя дома вместе со своим знакомым К. Когда товарищ уснул, злоумышленник взял его телефон и при помощи мобильного приложения похитил десять тысяч рублей. Он перевел эту сумму на счет своей знакомой, та, ничего не подозревая, обналичила средства и передала деньги П.

Во время судебного заседания П. полностью признал свою вину. Он также возместил причиненный ущерб. Ему вынесено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.