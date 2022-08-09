В Воронежской области пруд продали частному лицу

В Таловском райсуде началось рассмотрение гражданского дела о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, в границах которого расположен пруд.

С одной стороны территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области просит суд признать недействительным заключенный между органом местного самоуправления и физическим лицом К. договор купли-продажи земельного участка.

В свою очередь К. уверяет, что спорный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, а не к землям водного фонда, и может быть приобретен в собственность физическим лицом.

Чтобы разрешить спор, суд назначил гидрологическую экспертизу. У нее две цели. Первая – выяснение связи пруда с водотоком объекта, относящегося к федеральной собственности. Вторая - выяснение, относится ли спорный земельный участок, в границах которого расположен водоем к искусственным обособленным водоемам. До завершения экспертизы рассмотрение дела приостановлено.