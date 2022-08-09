9 августа в Воронеже стартовала парусная регата «Кубок Черноземья»

Победители будут объявлены и торжественно награждены 13 августа. Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Сегодня, 9 августа, в Воронеже состоялась церемония открытия соревнований, участниками которых стали юные яхтсмены в возрасте от 9 до 13 лет. В ходе четырехдневных соревнований ребят ожидают 13 гонок. За победу будут бороться свыше 100 начинающих спортсменов из Воронежа, Саратова, Курска, Орла и Липецка. Наш регион на «Кубке Черноземья» представляют воспитанники спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта. Победители будут объявлены и торжественно награждены 13 августа.

Как сообщалось ранее, стало известно время начала домашних матчей воронежского «Бурана» в сезоне-2022/23. Оно не изменилось в сравнении с прошлым розыгрышем ВХЛ.

Тем временем, воронежцы завоевали 13 медалей на первенстве России по спортивному ориентированию. Турнир с участием свыше 600 спортсменов прошел в Тамбове.