Под Воронежем пьяный водитель протаранил павильон техобслуживания

Чрезмерное потребление алкоголя обернулось ДТП с участием торговой точки. Фото из телеграм-канала "Полиция Воронежской области".

По предварительным данным, сегодня, 9 августа, в Новоусманском районе в 11:40 на 520 километре автодороги М-4 «Дон» 42-летний местный житель, управляя автомобилем «Ховер Грейт Волл», не справился с управлением и въехал в павильон техобслуживания. В результате ДТП пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. Прибор алкотестер выявил 1,037 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В соответствии с частью 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Об этом сообщает телеграм-канал "Полиция Воронежской области".