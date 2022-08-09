Штормовое предупреждение в Воронежской области продлили еще и на 11 августа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области еще на сутки продлили штормовое предупреждение. Напомним, аномальная жара отмечается в регионе с 8 августа. Дневная температура в отдельных районах области достигает 35 градусов. Жара осложняется и ростом класса пожарной опасности – дождей не было уже давно. С 10 августа запрещен въезд и вход в сосновые леса на территории области.

Увы, но и в четверг погода не принесет облегчения. По востоку и югу региона синоптики прогнозируют максимальную температуру +35.

Спасатели просят учитывать прогноз погоды при планировании работ на 11 августа и принять необходимые меры безопасности.