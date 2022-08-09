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Происшествия9 августа 2022 12:51

Воронежского ветеринара-взяточника отправили за решетку

Он без осмотра животных выдавал разрешительные документы
Алексей СЕРГУНИН

Ветеринар из Поворинского района признан виновным местным судом за выдачу фальсифицированных документов. Он брал деньги без проведения осмотра и исследования животных, после чего добавлял фиктивные данные в государственную систему в области ветеринарии. Кроме того, подсудимый осуществлял платные услуги, а именно оформлял в государственной системе ветеринарные свидетельства, но в кассу БУ ВО «Поворинская райСББЖ» деньги не вносил.

В итоге ветеринар получил наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием данного наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.