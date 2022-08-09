Воронежского ветеринара-взяточника отправили за решетку

Ветеринар из Поворинского района признан виновным местным судом за выдачу фальсифицированных документов. Он брал деньги без проведения осмотра и исследования животных, после чего добавлял фиктивные данные в государственную систему в области ветеринарии. Кроме того, подсудимый осуществлял платные услуги, а именно оформлял в государственной системе ветеринарные свидетельства, но в кассу БУ ВО «Поворинская райСББЖ» деньги не вносил.

В итоге ветеринар получил наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием данного наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.