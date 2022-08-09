Росприроднадзор нашел нарушения при расчистке русла реки Осередь в Воронежской области

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура организовала с проверку с привлечением сотрудников Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора по расчистке русла реки Осередь в районе сёл Воронцовка и Александровка на территории Павловского района. Работы здесь с мая 2022 года по заданию департамента природных ресурсов и экологии проводит фирм ООО “Премьер” в рамках мероприятий нацпроекта “Экология”. По проекту предусмотрена расчистка участка реки протяженностью 6,71 км.

В ходе проверки инспекторы управления выявили несколько серьезных нарушений природоохранного законодательства. Сейчас устанавливаются лица, действия или бездействие которых могли повлечь наступление негативных последствий для окружающей среды, а также оценивается возможный ущерб экосистемам.

По итогам проверки и обобщения данных о нарушениях, результаты передадут в природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.