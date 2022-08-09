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Здоровье9 августа 2022 14:18

В Воронежскую область поступила партия ковидной вакцины для подростков

В ней 1000 доз
Ирина КАЗАНИНА
Прививки от коронавируса получили уже 2720 воронежских подростков

Прививки от коронавируса получили уже 2720 воронежских подростков

Фото: из архива «КП»

В Воронежскую область поступила новая партия вакцины против коронавирусной инфекции для вакцинации подростков - Спутник-М. В партии 1000 доз, сообщили в департаменте здравоохранения области. Сейчас препарат распределяют по детским поликлиникам.

Как рассказали в ведомстве, на 9 августа в регионе против ковида вакцинированы 2720 подростков. Чиновники также напомнили, что для хранения вакцины в прививочные кабинеты детских поликлиник ранее закупили 63 морозильные камеры на сумму 8,8 млн рублей. Эти средства медучреждения получили из областного бюджета.