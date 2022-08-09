Воронежец в третий раз попался на езде в пьяном виде

Во время заседания Бутурлиновского райсуда установлено, что в ноябре прошлого год М., управляя автомобилем MAZDA323F, был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России с признаками алкогольного опьянения. В итоге мужчина, ранее дважды судимый за езду в нетрезвом виде, признан виновным по ч.2 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на четыре года.

Так как ранее М. был осужден Калачеевским районным судом по ст. 319, ст. 264.1 (дважды), ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 119 РФ, то путем частичного сложения, окончательно назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы колонии-поселении. Впрочем, у подсудимого еще есть время на апелляцию. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.