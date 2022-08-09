Ребята из воронежской футбольной академии стали чемпионами фестиваля «Локобол»

В Москве ребята из воронежской футбольной академии «Динамо» им Льва Ивановича Яшина победили в суперфинале фестиваля «Локобол – РЖД» среди детских футбольных команд. На стадионе спорткомплекса «Лужники», они встречались с московским «Локомотивом».

Финал начался с гола «Локомотива», забитого в первые же минуты матча, однако на 13 минуте воронежские динамовцы сравняли счет. Больше в основное время команды голов не забили. А в серии пенальти сильнее были воронежцы. Третье место и бронзовые медали завоевали юные футболисты красноярского «Енисея».

Церемония награждения состоялась после игры на главной сцене праздника. Наши юные спортсмены получили кубок чемпионов, а также несколько индивидуальных наград. Валерий Васильев получил приз голкипера ФК «Локомотив», чемпиона «Локобола» 2015 года Даниила Худякова, а Вячеслав Пегарьков – приз Максима Петрова, игрока того же ФК «Локомотив» и серебряного призера «Локобола»-2012. Кроме того, все победители получили планшеты.