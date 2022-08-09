Фото Анатолия Жданова Фото: из архива «КП»

В Воронеже воры вынесли из офиса одной из компаний сейф с огромной суммой денег. Поздним вечером 5 августа в офис воронежской фирмы проникли воры. Камера, установленная внутри помещения, запечатлела, как четверо молодых людей в толстовках с накинутыми капюшонами уверенно подошли к столу руководителя. Там находился сейф с деньгами, предназначенными для выдачи на следующий день зарплаты сотрудникам компании.

Обычно, накануне выдачи денег сотрудникам сумма составляла до трех миллионов рублей. Но в этот раз воры сорвали огромный куш. По слухам, в день кражи в сейфе оказались аж 25 миллионов! Эти деньги директор якобы занял для развития бизнеса и накануне оставил на хранение в офисе.

Знали об этом налетчики или просто «поймали удачу», не известно. Но подозреваемых уже ищут полицейские. По обстоятельствам хищения денег в ГУ МВД по области возбудили уголовное дело.