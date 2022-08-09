Воронежца за хранение и приобретение наркотиков наказали условным сроком

Аннинский районный суд признал виновным ранее судимого местного жителя Ф. в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ. В начале мая 2021 года подсудимый обнаружил и оборвал листья с куста конопли, которые впоследствии перенес к себе в сарай в домовладении в Анне. А 7 марта этого года он приобрел через интернет 0,61 грамма запрещенного вещества.

Во время судебного заседания Ф. согласился с обвинением и полностью признал вину. В итоге суд назначил мужчине наказание в один год два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в один год шесть месяцев. Впрочем, у подсудимого еще есть время на апелляцию. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.