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Происшествия9 августа 2022 10:41

Под Воронежем полицейский сбил на «зебре» женщину и отказался проходить алкотест

ДТП случилось вечером 8 августа в Новой Усмани
Олег КУЗНЕЦОВ
"Тойоту" полицейского увозят с места ДТП на эвакуаторе. Фото: скрин с поста.

"Тойоту" полицейского увозят с места ДТП на эвакуаторе. Фото: скрин с поста.

Фото: «Дорожный контроль/Вадим Серов» ВКонтакте.

В группе «Дорожный контроль/Вадим Серов» ВКонтакте появилось видео последствий ДТП в Новой Усмани. Очевидец, разместивший пост, утверждал, что в понедельник, 8 августа, в 20.20 в Новой Усмани инспектор ДПС, руливший «Тойотой Rav4», сбил женщину на «зебре». А алкотест проходить отказался.

В региональном ГУ МВД факт ДТП подтвердили. При этом отметили, что полицейский ехал в гражданской одежде во внеслужебное время. Устроившему ДТП гаишнику 47 лет. Как уточнили в ГУ МВД, он задел 43-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемой «зебре», зеркалом. Жертву аварии отвезли в больницу. Сбитой женщине оказали первую помощь и отпустили домой.

В полиции сообщили, что сейчас устанавливают степень вины 47-летнего сотрудника ГИБДД в этой аварии. Хотя, на первый взгляд, все и так ясно. Отказ от прохождения алкотеста равносилен признанию в состоянии опьянения. Скорее всего, мужчину уволят из полиции.

Напомним, 8 августа в Каширском районе водитель из Волгоградской области, руливший грузовиком Jac, сбил 65-летнего местного жителя, переходившего дорогу в неположенном месте. Пенсионер умер на месте.