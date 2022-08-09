Жителям шести воронежских улиц отключат воду 10 августа

Отключение будет плановым
Фото: из архива «КП»
В среду, 10 августа, жители домов на шести улицах Воронежа останутся на несколько часов без воды. На сетях пройдет плановая замена задвижки. Это плановые работы, уточнили в «Росводоканале».
Под ограничения в период с 9.30 до 16.00 попадут следующие адреса:
9 Января, 149 — 189;
ул. Семилукская;
ул. Олега Кошевого;
ул. Краснодонская;
пер. Дозорный.
Кроме того, с 10.00 до 14.00 воды не будет в домах № 90А, 104, 104А, 104Б, 104В по Московскому проспекту.