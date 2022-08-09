Воронежские чиновники ходят в противопожарные рейды по лесам и неблагополучным семьям

Участники рейдов напоминают о правилах обращения с огнем Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В связи с жаркой и засушливой погодой, установившейся в последнее время, в управе Ленинского района особое внимание уделяют вопросам профилактики пожаров.

Так, оперативные группы ежедневно патрулируют прилегающие к лесным массивам территории, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими о недопущении разведения костров и запрете сжигания сухой травы.

На комбинате благоустройства Ленинского района создан мобильный резерв для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров, развернут автономный пункт заправки водой поливомоечных машин, проводятся работы по очистке территории от крупных бытовых отходов и мусора, созданы искусственные преграды на возможных въездах в лесной массив «Урочище Чижовские дачи».

Чиновники также посещают семьи, находящиеся в социально не стабильном положении, с целью обследования их жилищно-бытовых условий. С членами семей проводят инструктажи на противопожарную тематику, вручают им специальные памятки. За последнее время специалисты посетили порядка 15 таких семей.

Из 51 пожара, зарегистрированного на территории района в первом полугодии этого года, половина произошла в жилых помещениях и в подавляющем большинстве вследствие пренебрежения гражданами противопожарными правилами.