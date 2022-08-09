В Воронеже дебошир ранил из травматического пистолета двух мужчин

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Пьяный дебош устроил 57-летний воронежец на улице Газетчиков в Воронеже. Как сообщили в ГУ МВД по области, вечером 8 августа уже довольно нетрезвый мужчина распивал спиртные напитки прямо на улице. Рядом оказалась компания из трех мужчин и одной женщины.

- Увидев ранее незнакомого мужчину, они сделали ему замечание, в результате чего произошел словесный конфликт, - рассказали в полиции.

«Обиженный» мужчина отправился домой, взял травматический пистолет и восемь патронов, после чего вернулся к компании. Конфликт продолжился. Мужчины оскорбляли друг друга, нецензурно выражаясь. А потом достал оружие и выстрелил в воздух. Но это не отпугнуло оппонентов, те попытались отобрать пистолет. Однако, вооруженный начал стрелять по ним, при этом произвел пять выстрелов.

- В результате 45-летнему и 41 – летнему местным жителям причинены телесные повреждения в виде непроникающих огнестрельных ран грудной клетки, плеча. Мужчины сами задержали правонарушителя и передали его сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Хулигана задержали, в полиции он дал признательные показания. Разрешение на хранение травматического пистолета, а также специально оборудованный сейф для хранения, у него имелись.

Полицейские возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».