Доверчивая жительница райцентра Воронежской области отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

8 августа в отдел МВД России по Острогожскому району Воронежской области поступило заявление от 65-летней местной жительницы о том, что неизвестные обманным похитили у нее крупную сумму денег. Потерпевшая пояснила, что с марта 2021 года по август 2022 года она общалась по телефону с мужчиной, который представлялся сотрудником юридической фирмы. Под предлогом оформления банкротства юридического лица, лжеюрист убеждал женщину брать кредиты в различных банковских организациях и оплачивать его услуги. По инструкции мошенника жительница Острогожского района перевела на указанные им электронные счета более 1,5 миллиона рублей.

Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано пять мошенничеств и четыре хищения, совершенных с банковских карт. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей. В настоящее время появился еще один вид бесконтактного мошенничества – дистанционное оформление процедуры банкротства. Такие обещания раздают как недобросовестные юристы, так и просто мошенники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.