Воронежцы завоевали 13 медалей на первенстве России по спортивному ориентированию

Кирилл Молодских, Степан Шелковников и Вячеслав Тимонин (в центре) завоевали золотые медали в трехэтапной эстафете. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В первый день соревнований в дисциплине кросс-классика победителем среди юношей до 15 лет стал Максим Малыгин, а третье место занял Леонид Сигаев. Еще одно золото завоевал старший брат Максима Малыгина Илья – он выступал среди спортсменов до 19 лет. Дарья Кудинова финишировала второй среди спортсменок до 17 лет, а Анастасия Курова выиграла серебро в возрастной категории до 19 лет.

Во второй день турнира в дисциплине кросс-лонг вновь синхронные победы одержали братья Малыгины - они стали победителями в своих возрастных группах. Отметим, что Максим на финише выиграл у своего земляка Владислава Тимонина, который в итоге стал вторым.

А завершала программу первенства России трёхэтапная эстафета. Золотые медали завоевали наши юноши - Кирилл Молодских, Степан Шелковников и Вячеслав Тимонин, вступавшие среди спортсменов не старше 15 лет. Не отстали от них и девушки до 17 лет - Валерия Вильденберг, Юлия Иванова, Дарья Кудинова. Тройку сильнейших замкнули: юноши до 23 лет - Денис Ремезов, Антон Колодяжный и Владимир Косинов, девушки до 19 лет - Мария Кустова, Екатерина Божко, Анастасия Курова и юниорки до 23 лет - Анастасия Сукачева, Виктория Болотникова и Ирина Лазарева.