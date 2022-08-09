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Спорт9 августа 2022 8:26

Воронежский «Буран» вырвал победу у воскресенского «Химика» за минуту до конца матча

Решающую шайбу забросил нападающий «ураганных» Иван Фищенко
Юрий КОЗЛОВ

В подмосковном Чехове состоялся контрольный матч «Бурана» с воскресенским «Химиком». Обе команды набирают форму к старту нового сезона в ВХЛ, и эта игра стала одним этапом подготовки.

Матч выдался упорным. Несмотря на товарищеский характер встречи, никто не хотел уступать. Буквально за минуту до финальной сирены счет был 3:3, однако чашу весов на сторону «Бурана» склонил точный бросок нападающего Ивана Фищенко.

После победы над «Химиком» хоккеисты «Бурана» сыграют в Москве два матча со столичной «Звездой» 13 и 14 августа. Затем «ураганные» сразятся с ХК «Рязань» 20 августа. И перед самым стартом чемпионата ВХЛ будут участвовать в турнире в Тамбове, который пройдет с 28 по 31 августа.