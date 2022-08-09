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Происшествия9 августа 2022 8:24

В Воронеже нашли тайник с 2,5 килограмма героина

По подозрению в распространении наркотика задержали гражданина из Средней Азии
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД по Воронежской области задержали 31-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, пытавшегося сбыть крупную партию наркотиков.

Из тайника на улице Иркутской в Воронеже оперативники изъяли из тайника 18 полиэтиленовых мешков, в которых находились плотно перемотанные скотчем свертки с веществом бежевого цвета. Экспертиза установила, что в пакетах наркотик героин весом более двух с половиной килограммов, что относится к особо крупному размеру.

Следствие установило, что подозреваемый прибыл в столицу Черноземья полгода назад для сбыта наркотиков путем оборудования тайников.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемый признался в совершении преступления и сейчас находится под стражей. По закону ему грозит наказание до двадцати лет лишения свободы.